Зурабішвілі на парламентських виборах проголосувала "за Грузію". Виборчі дільниці відкрито

"Я проголосувала за нову Грузію, за ту Грузію, заради якої я приїхала в цю країну 22 роки тому", – заявила президентка країни

Саломе Зурабішвілі (Фото: ЕРА/IRAKLI GEDENIDZE)

У Грузії вранці 26 жовтня відкрилися виборчі дільниці, стартувало голосування на парламентських виборах. Президентка країни Саломе Зурабішвілі вже проголосувала, передає Ехо Кавказа.

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Вперше 150 депутатів будуть обрані повністю за пропорційною системою, а не за змішаною, як це було раніше.

Щоб потрапити до парламенту XI скликання, партіям потрібно подолати п'ятивідсотковий бар'єр, пояснюють журналісти. Ці вибори вважаються важливими, оскільки їхні результати можуть визначити подальший шлях країни – чи то в напрямку інтеграції з ЄС, чи у напрямку зближення з Москвою.

"Я не голосувала за когось, цього разу я проголосувала за щось. Я проголосувала за нову Грузію, за ту Грузію, заради якої я приїхала в цю країну 22 роки тому. Я проголосувала за ту Грузію, за яку молилися всі мої предки, за яку молиться вся Грузія. Цієї ночі ми всі будемо переможцями. Ніхто не буде засмучений, тому що переможе Грузія", – заявила Зурабішвілі.

Напередодні президентка Грузії закликала своїх громадян іти на вибори й нічого не боятися.

#AddressingTheNation 🗳️ #GeorgiaElections



Go to the polls and fear nothing! The future of our country must be shaped by your votes – every single one of them. Let no one stay home; your decision will define what tomorrow's Georgia will be like! pic.twitter.com/onKvb8cqH7 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 25, 2024

ДОВІДКА Керівна партія Грузинська мрія має складні відносини з Зурабішвілі через її незалежну позицію та критику уряду. Президентка часто діє всупереч лінії керівної партії, особливо в питаннях зовнішньої політики та євроінтеграції. Зурабішвілі відкрита щодо підтримки європейського курсу Грузії, тоді як Грузинська мрія намагається зблизитися з Росією. Зурабішвілі також активно виступала проти закону про "іноагентів" та інших документів, подібних тим, які є в Росії. Керівна партія Грузинська мрія має складні відносини з Зурабішвілі через її незалежну позицію та критику уряду. Президентка часто діє всупереч лінії керівної партії, особливо в питаннях зовнішньої політики та євроінтеграції. Зурабішвілі відкрита щодо підтримки європейського курсу Грузії, тоді як Грузинська мрія намагається зблизитися з Росією. Зурабішвілі також активно виступала проти закону про "іноагентів" та інших документів, подібних тим, які є в Росії.

3 червня 2024 року в Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів" (подібний є у РФ). Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.

5 червня посол ЄС у Грузії Герчинський сказав, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим із країною переглянуть.

9 липня Герчинський заявив, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.

4 жовтня стало відомо, що Євросоюз припинив зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії.