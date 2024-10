Зурабішвілі на парламентських виборах проголосувала "за Грузію". Виборчі дільниці відкрито

У Грузії вранці 26 жовтня відкрилися виборчі дільниці, стартувало голосування на парламентських виборах. Президентка країни Саломе Зурабішвілі вже проголосувала, передає Ехо Кавказа.

Вперше 150 депутатів будуть обрані повністю за пропорційною системою, а не за змішаною, як це було раніше.

Щоб потрапити до парламенту XI скликання, партіям потрібно подолати п'ятивідсотковий бар'єр, пояснюють журналісти. Ці вибори вважаються важливими, оскільки їхні результати можуть визначити подальший шлях країни – чи то в напрямку інтеграції з ЄС, чи у напрямку зближення з Москвою.

"Я не голосувала за когось, цього разу я проголосувала за щось. Я проголосувала за нову Грузію, за ту Грузію, заради якої я приїхала в цю країну 22 роки тому. Я проголосувала за ту Грузію, за яку молилися всі мої предки, за яку молиться вся Грузія. Цієї ночі ми всі будемо переможцями. Ніхто не буде засмучений, тому що переможе Грузія", – заявила Зурабішвілі.

Напередодні президентка Грузії закликала своїх громадян іти на вибори й нічого не боятися.

#AddressingTheNation 🗳️ #GeorgiaElections



Go to the polls and fear nothing! The future of our country must be shaped by your votes – every single one of them. Let no one stay home; your decision will define what tomorrow's Georgia will be like! pic.twitter.com/onKvb8cqH7