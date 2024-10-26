Зурабішвілі на парламентських виборах проголосувала "за Грузію". Виборчі дільниці відкрито
У Грузії вранці 26 жовтня відкрилися виборчі дільниці, стартувало голосування на парламентських виборах. Президентка країни Саломе Зурабішвілі вже проголосувала, передає Ехо Кавказа.
Вперше 150 депутатів будуть обрані повністю за пропорційною системою, а не за змішаною, як це було раніше.
Щоб потрапити до парламенту XI скликання, партіям потрібно подолати п'ятивідсотковий бар'єр, пояснюють журналісти. Ці вибори вважаються важливими, оскільки їхні результати можуть визначити подальший шлях країни – чи то в напрямку інтеграції з ЄС, чи у напрямку зближення з Москвою.
"Я не голосувала за когось, цього разу я проголосувала за щось. Я проголосувала за нову Грузію, за ту Грузію, заради якої я приїхала в цю країну 22 роки тому. Я проголосувала за ту Грузію, за яку молилися всі мої предки, за яку молиться вся Грузія. Цієї ночі ми всі будемо переможцями. Ніхто не буде засмучений, тому що переможе Грузія", – заявила Зурабішвілі.
Напередодні президентка Грузії закликала своїх громадян іти на вибори й нічого не боятися.
#AddressingTheNation 🗳️ #GeorgiaElections— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 25, 2024
Go to the polls and fear nothing! The future of our country must be shaped by your votes – every single one of them. Let no one stay home; your decision will define what tomorrow's Georgia will be like! pic.twitter.com/onKvb8cqH7
- 3 червня 2024 року в Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів" (подібний є у РФ). Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.
- 5 червня посол ЄС у Грузії Герчинський сказав, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим із країною переглянуть.
- 9 липня Герчинський заявив, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.
- 4 жовтня стало відомо, що Євросоюз припинив зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії.