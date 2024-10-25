У Грузії перед виборами посилили відповідальність за блокування будівлі ЦВК
За два дні перед парламентськими виборами у Грузії посилили відповідальність за блокування будівлі Центральної виборчої комісії. Про це повідомило Ехо Кавказу.
24 жовтня уряд схвалив постанову про стратегічні об'єкти. До переліку увійшли будівлі ЦВК, судів, адміністрації уряду та інших державних або приватних установ, зокрема Грузинської православної церкви.
Постанову № 361 підписав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. У ній йдеться, що перелік стратегічних об'єктів було визначено для двох статей Кримінального кодексу:
→ за статтею 222 про захоплення чи блокування стратегічного об’єкта, що перешкоджає його роботі, карається позбавленням волі до двох років; якщо злочин вчинила група людей – до чотирьох років вʼязниці;
→ захоплення або блокування будівлі особливого значення для влаштування теракту загрожує увʼязненням терміном від 10 до 15 років.
Рішення уряду внести будівлю ЦВК до списку об'єктів, блокування яких буде кваліфікуватися як кримінальне діяння, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розцінила як спробу влади створити напружену ситуацію.
"Це говорить про те, що нам спробують психологічно поставити підніжку, поставити в напружену ситуацію. Ніхто не збирається чинити переворот. Будівля ЦВК має бути там, де вона є, комісія має опублікувати реальні результати виборів і всі будуть задоволені", – наголосила Зурабішвілі.
26 жовтня в Грузії відбудуться парламентські вибори. Парламент Грузії складається зі 150 депутатів, яких обирають на чотирирічний термін. Вибори пройдуть за пропорційною системою – політичній силі необхідно буде подолати п’ятивідсотковий бар’єр. Якщо жодна з партій не набере більшість місць, то необхідно буде сформувати коаліційний уряд.
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