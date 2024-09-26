Керівна партія Грузії зобразила на передвиборчих банерах зруйновані Росією українські міста

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала "жалюгідною справою вивішувати для свого народу плакат, виготовлений у кузнях КДБ"

Прапор Грузії (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Керівна партія Грузії використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії. Про це повідомили видання Грузія Online, Ехо Кавказу і проєкт Sova.

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У четвер, 26 вересня, на вулицях Тбілісі з’явилися нові передвиборчі банери Грузинської мрії. З лівої сторони на них зображені споруди, зруйновані в Україні російськими окупантами, а також надпис: "Ні війні!" та перекреслені передвиборчі номери найбільших у країні прозахідних партій.

З правої сторони зображені об'єкти, збудовані й відновлені проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі, а також вид на нічний Батумі з написом "Вибери мир".

У партії влади підтвердили, що банери – частина їхньої передвиборчої кампанії, мета якої – нагадати населенню, "куди веде країну опозиція".

Також кадри наслідків бомбардувань українських міст Росією Грузинська мрія використала у своєму передвиборчому ролику. На відео можна побачити знищений окупантами драмтеатр у Маріуполі, зруйновані будинки, церкви, стадіони та школи.

На банери відреагувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Я ніколи не бачила нічого настільки ганебного, такого образливого для нашої культури, традицій, історії та віри. Яка жалюгідна справа вивішувати для свого народу плакат, виготовлений у кузнях КДБ. З "гідністю" до пекла", – написала вона, апелюючи до головного передвиборчого гасла партії влади.

ДОВІДКА. 26 жовтня в Грузії відбудуться парламентські вибори. Парламент Грузії складається зі 150 депутатів, яких обирають на чотирирічний термін. Вибори пройдуть за пропорційною системою – політичній силі необхідно буде подолати п’ятивідсотковий бар’єр. Якщо жодна з партій не набере більшість місць, то необхідно буде сформувати коаліційний уряд.

Фото: Sova

Фото: Sova

Фото: Sova

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши у такий спосіб вето президентки.

5 червня посол ЄС у Грузії Герчинський сказав, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим з країною переглянуть.

9 липня Герчинський заявив, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.

19 липня прем'єр Грузії Кобахідзе сказав, що відносини між Тбілісі та Брюсселем покращаться після завершення війни в Україні.

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