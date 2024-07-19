Відносини Грузії з ЄС налагодяться після завершення війни в Україні – прем’єр країни

Іраклій Кобахідзе вважає, що війна в Україні завершиться "максимум через рік"

Іраклій Кобахідзе (Фото:Irakli Gedenidze/EPA)

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що відносини між Тбілісі та Брюсселем покращаться після завершення війни в Україні. Таку думку політик висловив за підсумками саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії, цитує видання Новини-Грузія.

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Кобахідзе розповів, що під час заходу він обговорив відносини Грузії та Європейського Союзу з високим представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Моє загальне враження таке: щойно в регіоні глобально зміниться та заспокоїться ситуація, ставлення до Грузії суттєво зміниться. Цей процес розпочнеться і до того, проте багато залежатиме від того, коли заспокоїться політична ситуація в регіоні", – сказав грузинський прем'єр.

Він пояснив, що головною умовою для стабілізації ситуації у регіоні вважає закінчення війни в Україні.

"Ми дуже сподіваємося, що максимум через рік війна в Україні завершиться, відповідно, заспокоїться ситуація в регіоні, і це позитивно вплине на політичну ситуацію в нашому регіоні й на ставлення до Грузії", – резюмував Кобахідзе.

9 липня посол ЄС в Грузії Герчинський заявив, що ЄС призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.

Колишній заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе у коментарі для LIGA.net зазначив, що ЄС не відкрив переговори із Грузією й один із головних аргументів – ухвалення закону про "іноагентів".

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