Вступ Грузії до Євросоюзу призупинено – посол ЄС у країні

Про таке рішення "дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради"

Протести у Грузії. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Посол Європейського Союзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що ЄС призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони. Про це дипломат повідомив журналістам, передає Ехо Кавказу.

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Герчинський заявив, що про рішення призупинення вступу "дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради".

"Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рухатиметься вперед, зробить кроки, тому що лідери Євросоюзу вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають більшої ясності від уряду Грузії", – зауважив дипломат.

Також він стверджує – замороження 30 млн євро тільки перший крок, а будуть й інші.

"Нашу пряму допомогу уряду Грузії скоротять, і ми постараємося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство і засоби масової інформації", – сказав Герчинський.

14 травня 2024 року грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні закон про "іноагентів".

18 травня президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на документ. Вона заявила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки.

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