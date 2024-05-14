Парламент Грузії остаточно ухвалив закон про "іноагентів"

Протести в Грузії (Фото: EPA)

14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні так званий закон про "іноагентів". Про це повідомило Ехо Кавказу.

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Видання пише, що, не дивлячись на масові протести, "за" ухвалення законодавчої ініціативи "Про прозорість іноземного впливу" керівної партії Грузинська мрія проголосували 84 депутати. 30 опозиціонерів проголосували "проти".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на закон, якщо його ухвалять в третьому читанні. Згідно з Конституцією країни, президент протягом 10 днів підписує та публікує закон, або з мотивованими зауваженнями повертає до парламенту, пишуть журналісти.

Але Грузинська мрія має достатньо голосів, щоб подолати вето глави держави.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що партія Грузинська мрія винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.

7 травня понад 30 депутатів Європарламенту закликали забрати у Грузії статус кандидата на вступ до ЄС через закон про "іноагентів".

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