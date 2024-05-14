Парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах"

Протесты в Грузии (Фото: EPA)

14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении так называемый закон об "иноагентах". Об этом сообщила Эхо Кавказа.

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Издание пишет, что, несмотря на массовые протесты, "за " принятие законодательной инициативы "О прозрачности иностранного влияния" руководящей партии Грузинская мечта проголосовали 84 депутата. 30 оппозиционеров проголосовали "против".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на закон, если его примут в третьем чтении. Согласно Конституции страны, президент в течение 10 дней подписывает и публикует закон или с мотивированными замечаниями возвращает в парламент, пишут журналисты.

Однак у Грузинской мечты достаточно голосов, чтобы преодолеть вето главы государства.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что партия Грузинская мечта вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.

25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект о "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

7 мая более 30 депутатов Европарламента призвали забрать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС из-за закона об "иноагентах".

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