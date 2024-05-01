Парламент Грузии одобрил законопроект об "иноагентах" во втором чтении

"За" проголосовали 83 депутата, "против" – 23

Протесты в Тбилиси против закона об иноагентах (Фото: ЭРА)

Парламент Грузии на заседании 1 мая принял во втором чтении аналогичный российскому законопроект об "иноагентах". Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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По данным издания, "за" проголосовали 83 депутата, "против" – 23.

Ранее проевропейская президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить на документ вето, если его примут в третьем чтении. Впрочем, у руководящей партии Грузинская мечта достаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето, пишут журналисты.

Первое чтение законопроекта прошел 17 апреля.

В течение 16 дней под зданием парламента в Тбилиси проходили акции протеста против закона. Протестующие скандировали антироссийские и проевропейские лозунги, были стычки с полицией. Участники событий утверждали, что вчера, 30 апреля, силовики применили против людей слезоточивый газ, водометы и резиновые шары.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих.

17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

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