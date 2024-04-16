В Грузии спецназовцы начали разгонять протестующих, которые против закона об "иноагентах"
В столице Грузии Тбилиси второй день подряд продолжается акция протеста против законопроекта об "иноагентах". 16 апреля вечером спецназовцы пытались оттеснить митингующих от входа в парламент, сообщило Эхо Кавказа (проект Радио Свобода).
Издание отметило, что, вероятно, для разгона демонстрантов использовали слезоточивый газ. В результате есть пострадавшие, среди них лидер партии Гирчи – больше свободы Зураб Джапаридзе.
"Полиция призвала граждан разойтись, иначе против них будут приняты меры, предусмотренные законом", – говорится в сообщении.
Вечером 15 апреля в центре грузинской столицы состоялась акция протеста против закона об "иноагентах". Бывший заместитель министра юстиции Украины, старший партнер юридической компании Rasons Legal Гия Гецадзе считает, что грузины не допустят принятия закона.
- 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, который объявляет неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет.
- 10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.
- 3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".
- 15 апреля парламентский комитет по юридическим вопросам поддержал этот законопроект.
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