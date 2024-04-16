В Грузии спецназовцы начали разгонять протестующих, которые против закона об "иноагентах"

Вечером 15 апреля в центре грузинской столицы началась акция протеста против закона об "иноагентах"

Фото: Эхо Кавказа

В столице Грузии Тбилиси второй день подряд продолжается акция протеста против законопроекта об "иноагентах". 16 апреля вечером спецназовцы пытались оттеснить митингующих от входа в парламент, сообщило Эхо Кавказа (проект Радио Свобода).

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Издание отметило, что, вероятно, для разгона демонстрантов использовали слезоточивый газ. В результате есть пострадавшие, среди них лидер партии Гирчи – больше свободы Зураб Джапаридзе.

"Полиция призвала граждан разойтись, иначе против них будут приняты меры, предусмотренные законом", – говорится в сообщении.

Вечером 15 апреля в центре грузинской столицы состоялась акция протеста против закона об "иноагентах". Бывший заместитель министра юстиции Украины, старший партнер юридической компании Rasons Legal Гия Гецадзе считает, что грузины не допустят принятия закона.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, который объявляет неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты .

. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет.

поддержала протестующих и об "иноагентах", если парламент его окончательно примет. 10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

отклонил во втором чтении этот законопроект. 3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

законопроект об "иноагентах". 15 апреля парламентский комитет по юридическим вопросам поддержал этот законопроект.