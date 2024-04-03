В Грузии снова вынесут на рассмотрение законопроект об "иноагентах"

Лидер фракции Мамука Мдинарадзе заявил, что термин "иноагент" заменят на "организацию, осуществляющую интересы иностранного государства"

Мамука Мдинарадзе (Фото: Interpress News)

Правящая партия Грузии Грузинская мечта снова вынесет в парламент законопроект об "иноагентах". Об этом заявил лидер парламентской фракции Мамука Мдинарадзе, передает Interpress News.

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В прошлом году 7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект об "иноагентах". У парламента начались протесты, силовики задерживали людей.

Впрочем, три дня спустя, во втором чтении грузинский парламент отклонил законопроект.

По словам Мдинарадзе, текст нынешнего законопроекта будет таким же, но термин "агент иностранного влияния" заменят на "организацию, осуществляющую интересы иностранного государства".

Он объяснил, что единственным требованием законопроекта будет публикация годового финансового отчета организациями, получающими иностранное финансирование, и за нарушение этого требования якобы предусмотрен только штраф.

Грузинская мечта считает, что принятие закона обеспечит прозрачность неправительственных организаций, финансирующих "экстремизм и революционные процессы".

7 марта 2023 года протестующие снесли ограждение и пытались штурмовать парламент, силовики начали разгонять митинг и задерживать участников акции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет. В Европарламенте призвали правительство Грузии воздержаться от закона.

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