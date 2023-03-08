В Грузии протестующие пытались штурмовать парламент, начались задержания – видео
08.03.2023, 00:16
Протести в Грузії (Фото - ЕРА)
В Грузии продолжаются протесты после принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта об "иноагентах". Как сообщает Радио Свобода, силовики начали задерживать участников митинга.
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По данным грузинских журналистов, полиция и спецназ задерживают людей, но количество пока определить сложно.
Спецназ оттеснил митингующих от здания парламента, но, по данным местных СМИ, тысячи людей все еще остаются на улицах.
Видео столкновений протестующих с силовиками:
Кадры разгона митингующих:
До этого в сети появилось видео, как протестующие снесли ограждение у парламента:
- Сегодня, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет.
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