В Грузии протестующие пытались штурмовать парламент, начались задержания – видео

В Грузии продолжаются протесты после принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта об "иноагентах". Как сообщает Радио Свобода, силовики начали задерживать участников митинга.

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По данным грузинских журналистов, полиция и спецназ задерживают людей, но количество пока определить сложно.

Спецназ оттеснил митингующих от здания парламента, но, по данным местных СМИ, тысячи людей все еще остаются на улицах.

Видео столкновений протестующих с силовиками:

Кадры разгона митингующих:

До этого в сети появилось видео, как протестующие снесли ограждение у парламента:

Сегодня, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет.

Оксана Житнюк

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