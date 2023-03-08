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В Европарламенте призвали правительство Грузии воздержаться от закона об "иноагентах"

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 21:47
В Европарламенте призвали правительство Грузии воздержаться от закона об
Протесты в Грузии (Фото: ЕРА)

Группа из 16 депутатов Европарламента обратилась к правительству Грузии и призвала его воздержаться от "дальнейших попыток дискредитации и ограничения роли гражданского общества", имея в виду скандальный законопроект об "иноагентах". Об этом сообщает издание Interpressnews.

Депутаты подчеркнули, что закон не отвечает европейским стандартам и ценностям и ставит под вопрос дальнейший проевропейский путь Грузии.
В совместном заявлении евродепутатов отмечено, что "активное гражданское общество Грузии внесло весомый вклад в демократические реформы и подготовку заявки Грузии на членство в ЕС".
В Европарламенте призвали грузинское правительство содействовать среде для сотрудничества, чтобы Грузия получила статус кандидата на вступление, а не "дискредитировать и ограничивать роль гражданского общества".
"Мы искренне поддерживаем эту цель [вступление в ЕС] и готовы помогать вам достичь ее", – говорится в заявлении.

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Мілана Головань
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европарламент протесты депутаты Грузия
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