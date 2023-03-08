В Европарламенте призвали правительство Грузии воздержаться от закона об "иноагентах"

Группа из 16 депутатов Европарламента обратилась к правительству Грузии и призвала его воздержаться от "дальнейших попыток дискредитации и ограничения роли гражданского общества", имея в виду скандальный законопроект об "иноагентах". Об этом сообщает издание Interpressnews.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Депутаты подчеркнули, что закон не отвечает европейским стандартам и ценностям и ставит под вопрос дальнейший проевропейский путь Грузии.

В совместном заявлении евродепутатов отмечено, что "активное гражданское общество Грузии внесло весомый вклад в демократические реформы и подготовку заявки Грузии на членство в ЕС".

В Европарламенте призвали грузинское правительство содействовать среде для сотрудничества, чтобы Грузия получила статус кандидата на вступление, а не "дискредитировать и ограничивать роль гражданского общества".

"Мы искренне поддерживаем эту цель [вступление в ЕС] и готовы помогать вам достичь ее", – говорится в заявлении.

Смотрите также: В Тбилиси продолжаются протесты, на проспекте Руставели звучит гимн Украины – видео

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.