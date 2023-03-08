Грузия. Боррель критикует закон об "иноагентах", напоминает о курсе в ЕС и праве протеста

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель раскритиковал законопроект об "иноагентах", который приняли в Грузии и напомнил о праве на мирный протест. Заявление чиновника публикует сайт Евросоюза.

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По его словам, 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении новый закон "о прозрачности иностранного влияния" — он назвал это "очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа".

Боррель заявил, что закон в нынешнем виде рискует сдерживать гражданское общество и медиа, а также несовместим с ценностями и стандартами ЕС.

"Это противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в ЕС, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", — подчеркнул дипломат.

Он сказал, что ЕС призывает власти Грузии показать свою приверженность продвижению демократии, верховенству закона и прав человека, а также напоминает о праве людей на мирный протест.

7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

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Дмитро Гриниченко

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