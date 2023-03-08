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Поддерживаем право граждан Грузии на мирный протест против закона об "иноагентах" – МИД

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 15:19
Поддерживаем право граждан Грузии на мирный протест против закона об
Протест в Тбилиси против закона об иноагентах (Фото - EPA)

Принятый парламентом Грузии закон об "иностранных агентах" противоречит европейским устремлениям грузинского народа, сказано в комментарии МИД.

МИД заявляет о поддержке права граждан Грузии на мирный протест и разделяет позицию Евросоюза относительно того, что закон об "иностранных агентах" в нынешнем виде противоречит европейским ценностям и стандартам.

"Как государство, стремящееся получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест", – сказано в комментарии.

МИД также приветствует намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать принятый парламентом закон.

  • 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал грузинский законопроект об "иноагентах" и напомнил о праве на мирный протест.

Смотрите также: Протесты в Грузии. В ход пошли коктейли Молотова, президент поддержала митингующих: видео

Сергій Бережний
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протест Грузия МИД Украины тбилиси
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