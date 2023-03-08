Поддерживаем право граждан Грузии на мирный протест против закона об "иноагентах" – МИД

Принятый парламентом Грузии закон об "иностранных агентах" противоречит европейским устремлениям грузинского народа, сказано в комментарии МИД.

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МИД заявляет о поддержке права граждан Грузии на мирный протест и разделяет позицию Евросоюза относительно того, что закон об "иностранных агентах" в нынешнем виде противоречит европейским ценностям и стандартам.

"Как государство, стремящееся получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест", – сказано в комментарии.

МИД также приветствует намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать принятый парламентом закон.

7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал грузинский законопроект об "иноагентах" и напомнил о праве на мирный протест.

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Сергій Бережний

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