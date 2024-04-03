Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів". Торік були протести

Лідер фракції Мамука Мдінарадзе заявив, що термін "агент іноземного впливу" замінять на "організацію, що здійснює інтереси іноземної держави"

Мамука Мдінарадзе (Фото: Interpress News)

Керівна партія Грузії Грузинська мрія знову винесе до парламенту законопроєкт про "іноагентів". Про це заявив лідер парламентської фракції Мамука Мдінарадзе, передає Interpress News.

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Торік 7 березня парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт про "іноагентів". Біля парламенту почалися протести, силовики затримували людей.

Втім, через три дні, у другому читанні грузинський парламент відхилив законопроєкт.

За словами Мдінарадзе, текст нинішнього законопроєкту буде таким самим, але термін "агент іноземного впливу" замінять на "організацію, що здійснює інтереси іноземної держави".

Він пояснив, що єдиною вимогою законопроєкту буде публікація річного фінансового звіту організаціями, які отримують іноземне фінансування, і за порушення цієї вимоги нібито передбачено лише штраф.

Грузинська мрія вважає, що ухвалення закону забезпечить прозорість неурядових організацій, що фінансують "екстремізм і революційні процеси".

7 березня 2023 року протестувальники знесли огорожу та намагалися штурмувати парламент, силовики почали розганяти мітинг та затримувати учасників акції.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і пообіцяла ветувати закон про "іноагентів", якщо парламент його остаточно ухвалить. У Європарламенті закликали уряд Грузії утриматися від закону.

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