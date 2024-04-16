У Грузії спецпризначенці почали розганяти протестувальників, які проти закону про "іноагентів"

Ввечері 15 квітня в центрі грузинської столиці розпочалася акція протесту проти закону про "іноагентів"

Фото: Эхо Кавказа

У столиці Грузії Тбілісі другий день поспіль триває акція протесту проти законопроєкту про "іноагентів". 16 квітня ввечері спецпризначенці намагались відтіснити мітингувальників від входу до парламенту, повідомило "Эхо Кавказа" (проєкт Радіо Свобода).

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Видання зазначило, що, ймовірно, для розгону демонстрантів використовували сльозогінний газ. В результаті є постраждалі, серед них лідер партії Гірчі — більше свободи Зураб Джапаридзе.

"Поліція закликала громадян розійтися, інакше проти них буде вжито заходів, передбачених законом", — йдеться у повідомленні.

Ввечері 15 квітня в центрі грузинської столиці відбулася акція протесту проти закону про "іноагентів". Колишній заступник міністра юстиції України, старший партнер юридичної компанії Rasons Legal Гія Гецадзе вважає, що грузини не допустять ухвалення закону.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і пообіцяла ветувати закон про "іноагентів", якщо парламент його остаточно ухвалить.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мамука Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

15 квітня парламентський комітет з юридичних питань підтримав цей законопроєкт.

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