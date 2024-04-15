У Тбілісі проходить масова акція. Юрист Гецaдзе: Грузини не допустять у себе "іноагентів"

Протести в Грузії (Фото: SOVA)

Ввечері 15 квітня в центрі грузинської столиці проходить акція протесту проти закону про "іноагентів". Про це повідомило видання Ambebi. Колишній заступник міністра юстиції України, старший партнер юридичної компанії Rasons Legal Гія Гецадзе вважає, що грузини не допустять прийняття закону. Про це він розповів у коментарі LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За інформацією видання Ambebi, поліція почала затримувати учасників мітингу. Громадяни планували мирною ходою обійти будівлю парламенту, але правоохоронці не дали їм цього зробити.

Видання також повідомило, що навколо парламенту мобілізовано спецпризначенців, правоохоронці пригнали водомети. Силовики через гучномовці закликають протестувальників розійтися.

Гія Гецадзе, коментуючи ситуацію з законом, заявив, що РФ намагається означити межі впливу на колишніх радянських сателітів. Москва добивається ухвалення законів, неприйнятних для західних партнерів.

Колишній заступник міністра юстиції України вважає, що партії влади не вдасться проштовхнути скандальний закон. На його думку, грузини цього не допустять.

"Мрія хоче закрити європерспективи Грузії та проводить політику, яка зближує з Росією. Якщо візьмемо до уваги, що Киргизстан 2 квітня ухвалив такий самий закон про "іноагентів", побачимо в цьому стратегію Москви", – заявив він.

Гецадзе зазначив, що не знає, якою буде нова хвиля протестів у Грузії. Також йому складно відповісти, йтиме партія влади до кінця і таки ухвалить закон чи, навпаки, швидко відмовиться від ідеї, щоб протести пішли на спад.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і пообіцяла ветувати закон про "іноагентів", якщо парламент його остаточно ухвалить.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мамука Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

15 квітня парламентський комітет з юридичних питань підтримав цей законопроєкт.

Читайте також: Російські "іноагенти". Чому Тбілісі на повідку Москви обрубає шляхи на Захід