В Тбилиси проходит массовая акция. Юрист Гецaдзе: Грузины не допустят у себя "иноагентов"

Протесты в Грузии (Фото: SOVA)

Вечером 15 апреля в центре грузинской столицы проходит акция протеста против закона об "иноагентах". Об этом сообщило издание Ambebi. Бывший заместитель министра юстиции Украины, старший партнер юридической компании Rasons Legal Гия Гецадзе считает, что грузины не допустят принятия закона. Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net.

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По информации издания Ambebi, полиция начала задерживать митингующих. Граждане планировали мирным ходом обойти здание парламента, но правоохранители не дали им этого сделать.

Издание также сообщило, что вокруг парламента мобилизован спецназ, правоохранители пригнали водометы. Силовики через громкоговорители призывают протестующих разойтись.

Гия Гецадзе, комментируя ситуацию с законом, заявил, что РФ пытается определить границы влияния на бывших советских сателлитов. Москва добивается принятия законов, неприемлемых для западных партнеров.

Бывший замминистра юстиции Украины считает, что партии власти не удастся протолкнуть скандальный закон. По его мнению, грузины этого не допустят.

"Мечта хочет закрыть европерспективы Грузии и проводит политику, которая сближает с Россией. Если обратим внимание, что Кыргызстан 2 апреля принял такой же закон об "иноагентах", увидим в этом стратегию Москвы", – заявил он.

Гецадзе отметил, что не знает, какой будет новая волна протестов в Грузии. Также ему сложно ответить, будет партия власти идти до конца и примет закон или, наоборот, быстро откажется от идеи, чтобы протесты пошли на спад.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении данный законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

15 апреля парламентский комитет по юридическим вопросам поддержал данный законопроект.

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