Европарламент заявил Грузии, что закон "об иноагентах" будет угрожать членству в ЕС

Европейские депутаты обеспокоены применением грузинскими спецназовцами силы для разгона людей на протестах

Европарламент (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Европейский парламент предупредил Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет угрожать вступлению страны в Евросоюз. Об этом говорится в совместном заявлении ведущих депутатов ЕП.

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Депутаты Европарламента заявили, что "глубоко озабочены" повторным внесением руководящей партией Грузии законопроекта "о прозрачности иностранного влияния".

"Этот закон, прошедший вчера первое чтение в парламенте, является атакой на независимые СМИ и организации гражданского общества. Он несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС", – говорится в заявлении.

В Европарламенте считают, что документ противоречит амбициям Грузии по поводу членства в ЕС и "ставит под угрозу" евроатлантическую интеграцию страны.

"Мы призываем грузинское правительство и парламент не разочаровывать стремление большинства грузинского народа и сотрудничать с национальными и международными партнерами для обеспечения благоприятной рабочей среды для организаций гражданского общества", – подчеркнули депутаты.

Авторы заявления также отметили, что обеспокоены сообщениями о применении спецназовцами силы для разгона протестующих, выступавших против "противоречивого" законопроекта.

"Право на мирные протесты является основополагающим правом и должно неукоснительно соблюдаться, особенно в стране, стремящейся к членству в ЕС. Любое неизбирательное применение силы против мирных протестующих не может быть оправдано", – отметили европейские законодатели.

В Европарламенте призвали грузинское руководство обеспечить защиту свободы выражения мнений и собраний и избегать любой эскалации насилия.

Парламентарии добавили, что поддерживают законные европейские стремления грузинского народа, и напомнили, что ответные шаги, определенные Еврокомиссией, должны быть реализованы.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что "Грузинская мечта" снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих.

17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

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