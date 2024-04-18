Европарламент заявил Грузии, что закон "об иноагентах" будет угрожать членству в ЕС
Европейский парламент предупредил Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет угрожать вступлению страны в Евросоюз. Об этом говорится в совместном заявлении ведущих депутатов ЕП.
Депутаты Европарламента заявили, что "глубоко озабочены" повторным внесением руководящей партией Грузии законопроекта "о прозрачности иностранного влияния".
"Этот закон, прошедший вчера первое чтение в парламенте, является атакой на независимые СМИ и организации гражданского общества. Он несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС", – говорится в заявлении.
В Европарламенте считают, что документ противоречит амбициям Грузии по поводу членства в ЕС и "ставит под угрозу" евроатлантическую интеграцию страны.
"Мы призываем грузинское правительство и парламент не разочаровывать стремление большинства грузинского народа и сотрудничать с национальными и международными партнерами для обеспечения благоприятной рабочей среды для организаций гражданского общества", – подчеркнули депутаты.
Авторы заявления также отметили, что обеспокоены сообщениями о применении спецназовцами силы для разгона протестующих, выступавших против "противоречивого" законопроекта.
"Право на мирные протесты является основополагающим правом и должно неукоснительно соблюдаться, особенно в стране, стремящейся к членству в ЕС. Любое неизбирательное применение силы против мирных протестующих не может быть оправдано", – отметили европейские законодатели.
В Европарламенте призвали грузинское руководство обеспечить защиту свободы выражения мнений и собраний и избегать любой эскалации насилия.
Парламентарии добавили, что поддерживают законные европейские стремления грузинского народа, и напомнили, что ответные шаги, определенные Еврокомиссией, должны быть реализованы.
- 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.
- 10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.
- 3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что "Грузинская мечта" снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".
- 16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих.
- 17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".
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