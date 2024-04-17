Парламент Грузии поддержал законопроект об "иноагентах" в первом чтении

Депутаты от оппозиции покинули зал перед голосованием

Протест у парламента Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Парламент Грузии на заседании 17 апреля утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах". Против не голосовал "никто", сообщает грузинская телерадиокомпания Mtavari Arkhi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За законопроект "О прозрачности иностранного влияния" проголосовали 83 депутата.

Голосов "против" не было, однако, по данным журналистов, оппозиционные депутаты покинули зал до голосования "после словесной перепалки".

Накануне в Грузии начались протесты против закона об "иноагентах", в частности, 9 апреля в Тбилиси прошел Марш свободы, а вечером 16 апреля спецназовцы начали разгонять собравшихся возле парламента протестующих.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.

Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

15 апреля парламентский комитет по юридическим вопросам поддержал этот законопроект.

Читайте также: Российские "иноагенты". Почему Тбилиси на поводке Москвы обрубает пути на Запад