Парламент Грузии поддержал законопроект об "иноагентах" в первом чтении
Протест у парламента Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Парламент Грузии на заседании 17 апреля утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах". Против не голосовал "никто", сообщает грузинская телерадиокомпания Mtavari Arkhi.

За законопроект "О прозрачности иностранного влияния" проголосовали 83 депутата.

Голосов "против" не было, однако, по данным журналистов, оппозиционные депутаты покинули зал до голосования "после словесной перепалки".

Накануне в Грузии начались протесты против закона об "иноагентах", в частности, 9 апреля в Тбилиси прошел Марш свободы, а вечером 16 апреля спецназовцы начали разгонять собравшихся возле парламента протестующих.

  • 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.
  • Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет.
  • 10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.
  • 3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".
  • 15 апреля парламентский комитет по юридическим вопросам поддержал этот законопроект.

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