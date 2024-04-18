Європарламент попередив Грузію, що закон про "іноагентів" загрожуватиме вступу країни до ЄС

Європейські депутати стурбовані застосуванням грузинськими спецпризначенцями сили для розгону людей на протестах

Європарламент (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Європейський парламент попередив Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" загрожуватиме вступу країни до Євросоюзу. Про це йдеться у спільній заяві провідних депутатів ЄП.

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Депутати Європарламенту заявили, що "глибоко стурбовані" повторним внесенням керівною партією Грузії законопроєкту "про прозорість іноземного впливу".

"Цей закон, який вчора пройшов перше читання в парламенті, є атакою на незалежні ЗМІ та організації громадянського суспільства. Він несумісний з цінностями та демократичними принципами ЄС", – йдеться у заяві.

В Європарламенті вважають, що документ суперечить амбіціям Грузії щодо членства в ЄС і "ставить під загрозу" євроатлантичну інтеграцію країни.

"Ми закликаємо грузинський уряд і парламент не розчаровувати прагнення більшості грузинського народу і співпрацювати з національними та міжнародними партнерами для забезпечення сприятливого робочого середовища для організацій громадянського суспільства", – наголосили депутати.

Автори заяви також зазначили, що стурбовані повідомленнями про застосування спецпризначенцями сили для розгону протестувальників, які виступали проти "суперечливого" законопроєкту.

"Право на мирні протести є основоположним правом і має неухильно дотримуватися, особливо в країні, яка прагне до членства в ЄС. Будь-яке невибіркове застосування сили проти мирних протестувальників не може бути виправданим", – зауважили європейські законодавці.

В Європарламенті закликали грузинське керівництво забезпечити захист свободи вираження поглядів і зібрань та уникати будь-якої ескалації насильства.

Парламентарі додали, що підтримують законні європейські прагнення грузинського народу, й нагадали, що відповідні кроки, визначені Єврокомісією, мають бути реалізовані.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що "Грузинська мрія" знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.

17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

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