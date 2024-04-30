В центре Тбилиси у здания парламента 16-й день продолжаются акции протеста против аналогичного российскому законопроекта об "иноагентах". Корреспонденты Эхо Кавказа пишут о пострадавших во время столкновений с силовиками и публикуют видео.

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По данным журналистов, полиция начала применять слезоточивый газ против протестующих. Кроме того, некоторые участники акции утверждают, что силовики применили и резиновые пули.

В настоящее время известно по меньшей мере о 20 пострадавших, которым сотрудники скорой помощи оказывают первую помощь на месте. Среди них журналисты, оппозиционные политики и общественные деятели.

Министерство внутренних дел страны утверждает, что спецсредства были использованы из-за "непокорности законным требованиям правоохранителей".

Участники акции протеста, обращаясь к членам правящей партии Грузинской мечты, скандируют: "Россияне", "Рабы".

Аналогичный российскому законопроекту об "иноагентах" грузинский парламент поддержал в первом чтении на заседании 17 апреля.

Фото: ЭРА/DAVID MDZINARISHVILI

Фото: ЭРА/DAVID MDZINARISHVILI

Фото: ЭРА/DAVID MDZINARISHVILI

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих.

17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

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