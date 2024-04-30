В Тбилиси снова протесты. Во время столкновений пострадали журналисты и политики – видео
В центре Тбилиси у здания парламента 16-й день продолжаются акции протеста против аналогичного российскому законопроекта об "иноагентах". Корреспонденты Эхо Кавказа пишут о пострадавших во время столкновений с силовиками и публикуют видео.
По данным журналистов, полиция начала применять слезоточивый газ против протестующих. Кроме того, некоторые участники акции утверждают, что силовики применили и резиновые пули.
В настоящее время известно по меньшей мере о 20 пострадавших, которым сотрудники скорой помощи оказывают первую помощь на месте. Среди них журналисты, оппозиционные политики и общественные деятели.
Министерство внутренних дел страны утверждает, что спецсредства были использованы из-за "непокорности законным требованиям правоохранителей".
Участники акции протеста, обращаясь к членам правящей партии Грузинской мечты, скандируют: "Россияне", "Рабы".
Аналогичный российскому законопроекту об "иноагентах" грузинский парламент поддержал в первом чтении на заседании 17 апреля.
- 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.
- 10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.
- 3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".
- 16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих.
- 17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".
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