У Тбілісі знов протести. Під час сутичок постраждали журналісти та політики – відео
У центрі Тбілісі біля будівлі парламенту 16-й день поспіль тривають акції протесту проти аналогічного російському законопроєкту про "іноагентів". Кореспонденти Ехо Кавказу пишуть про постраждалих під час зіткнень із силовиками та публікують відео.
За даними журналістів, поліція почала застосовувати сльозогінний газ проти протестувальників. Крім того, деякі учасники акції стверджують, що силовики застосували й гумові кулі.
Наразі відомо про щонайменше 20 постраждалих, яким співробітники швидкої допомоги надають першу допомогу на місці. Серед них є журналісти, опозиційні політики та громадські діячі.
Міністерство внутрішніх справ країни стверджує, що спецзасоби були використані через "непокору законним вимогам правоохоронців".
Учасники акції протесту, звертаючись до членів провладної партії Грузинська мрія, скандують: "Росіяни", "Раби".
Аналогічний російському законопроєкт про "іноагентів" грузинський парламент підтримав у першому читанні на засіданні 17 квітня.
- 7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації й частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.
- 10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.
- 3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".
- 16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.
- 17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".
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