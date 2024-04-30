У центрі Тбілісі біля будівлі парламенту 16-й день поспіль тривають акції протесту проти аналогічного російському законопроєкту про "іноагентів". Кореспонденти Ехо Кавказу пишуть про постраждалих під час зіткнень із силовиками та публікують відео.

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За даними журналістів, поліція почала застосовувати сльозогінний газ проти протестувальників. Крім того, деякі учасники акції стверджують, що силовики застосували й гумові кулі.

Наразі відомо про щонайменше 20 постраждалих, яким співробітники швидкої допомоги надають першу допомогу на місці. Серед них є журналісти, опозиційні політики та громадські діячі.

Міністерство внутрішніх справ країни стверджує, що спецзасоби були використані через "непокору законним вимогам правоохоронців".

Учасники акції протесту, звертаючись до членів провладної партії Грузинська мрія, скандують: "Росіяни", "Раби".

Аналогічний російському законопроєкт про "іноагентів" грузинський парламент підтримав у першому читанні на засіданні 17 квітня.

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації й частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.

17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

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