Парламент Грузії схвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні

"За" проголосували 83 депутати, "проти" – 23

Протести в Тбілісі проти закону про іноагентів (Фото: ЕРА)

Парламент Грузії на засіданні 1 травня ухвалив у другому читанні аналогічний російському законопроєкт про "іноагентів". Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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За даними видання, "за" проголосували 83 депутати, "проти" – 23.

Раніше проєвропейська президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, якщо його ухвалять у третьому читанні. Втім, у керівної партії Грузинська мрія є достатньо голосів, щоб подолати президентське вето, пишуть журналісти.

Перше читання законопроєкт пройшов 17 квітня.

Протягом 16 днів під будівлею парламенту у Тбілісі відбувалися акції протесту проти закону. Протестувальники скандували антиросійські та проєвропейські лозунги, були сутички з поліцією. Учасники подій стверджували, що вчора, 30 квітня, силовики застосували проти людей сльозогінний газ, водомети та гумові кулі.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт, який оголошує неурядові організації й частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.

17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

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