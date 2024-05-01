Парламент Грузії схвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні
Парламент Грузії на засіданні 1 травня ухвалив у другому читанні аналогічний російському законопроєкт про "іноагентів". Про це повідомляє Ехо Кавказу.
За даними видання, "за" проголосували 83 депутати, "проти" – 23.
Раніше проєвропейська президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла накласти на документ вето, якщо його ухвалять у третьому читанні. Втім, у керівної партії Грузинська мрія є достатньо голосів, щоб подолати президентське вето, пишуть журналісти.
Перше читання законопроєкт пройшов 17 квітня.
Протягом 16 днів під будівлею парламенту у Тбілісі відбувалися акції протесту проти закону. Протестувальники скандували антиросійські та проєвропейські лозунги, були сутички з поліцією. Учасники подій стверджували, що вчора, 30 квітня, силовики застосували проти людей сльозогінний газ, водомети та гумові кулі.
- 7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт, який оголошує неурядові організації й частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.
- 10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.
- 3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".
- 16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.
- 17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".
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