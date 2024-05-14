Финальное рассмотрение законопроекта об "иноагентах" спровоцировало в парламенте Грузии конфликт: сначала между депутатами меньшинства и большинства возник спор, который впоследствии перерос в драку. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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По данным журналистов, инцидент произошел во время выступления оппозиционного парламентария Левана Хабеишвили, когда депутат от руководящей партии Грузинская мечта Дито Самхарадзе выкрикнул несколько оскорбительных фраз в адрес оппонента.

Некоторые находившиеся в зале заседания журналисты утверждают, что Самхарадзе также бросил бутылку в сторону Хабеишвили, однако, как пишет Эхо Кавказа, камеры этого не зафиксировали.

Впоследствии к противостоянию присоединились не менее 20 депутатов: они угрожали друг другу, некоторые даже побили своих коллег канцелярией (папкой с бумагой).

Сегодня, 14 мая, должно состояться окончательное голосование за законопроект об "иноагентах", из-за которого уже месяц в стране не утихают протесты.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект об "иноагентах". Тогда возле парламента начались протесты.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

1 мая парламент Грузии одобрил законопроект об "иноагентах" во втором чтении.

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