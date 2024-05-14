Финальное рассмотрение законопроекта об "иноагентах" спровоцировало в парламенте Грузии конфликт: сначала между депутатами меньшинства и большинства возник спор, который впоследствии перерос в драку. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

По данным журналистов, инцидент произошел во время выступления оппозиционного парламентария Левана Хабеишвили, когда депутат от руководящей партии Грузинская мечта Дито Самхарадзе выкрикнул несколько оскорбительных фраз в адрес оппонента.

Некоторые находившиеся в зале заседания журналисты утверждают, что Самхарадзе также бросил бутылку в сторону Хабеишвили, однако, как пишет Эхо Кавказа, камеры этого не зафиксировали.

Впоследствии к противостоянию присоединились не менее 20 депутатов: они угрожали друг другу, некоторые даже побили своих коллег канцелярией (папкой с бумагой).

Сегодня, 14 мая, должно состояться окончательное голосование за законопроект об "иноагентах", из-за которого уже месяц в стране не утихают протесты.

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