Фінальний розгляд законопроєкту про "іноагентів" спровокував у парламенті Грузії конфлікт: спочатку між депутатами меншості та більшости виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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За даними журналістів, інцидент виник під час виступу опозиційного парламентаря Левана Хабеішвілі, коли депутат від керівної партії Грузинська мрія Діто Самхарадзе вигукнув кілька образливих фраз на адресу опонента.

Деякі журналісти, які перебували у залі засідання, стверджують, що Самхарадзе також кинув пляшку в бік Хабеішвілі, проте, як пише Ехо Кавказу, камери цього не зафіксували.

Згодом до протистояння доєдналися щонайменше 20 депутатів: вони погрожували один одному, дехто навіть побив своїх колег канцелярією (палітуркою з папером).

Сьогодні, 14 травня, має відбутися остаточне голосування за законопроєкт про "іноагентів", через який уже місяць у країні не вщухають протести.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт про "іноагентів". Тоді біля парламенту розпочалися протести.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

1 травня парламент Грузії схвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні.

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