12 країн чекають на пояснення, як закон про "іноагентів" у Грузії вплине на її євроінтеграцію
Протести в Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

12 міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу просять надати роз'яснення щодо того, як закон про "іноагентів" у Грузії повпливає на євроінтеграцію держави. Про це йдеться у спільній заяві глав закордонних відомств країн, повідомив проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

Міністри 12 країн звернулися до верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля та єврокомісара з політики сусідства та розширення Олівера Вархелі з проханням "негайно надати усну інформацію" про те, як закон про "іноагентів" у Грузії вплине на реалізацію дев'яти кроків для вступу держави до блоку.

Занепокоєння щодо ситуації в Грузії висловили глави МЗС Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Ірландії, Литви, Нідерландів, Польщі та Швеції.

"Ми просимо вас зробити це в пріоритетному порядку та забезпечити, щоб ця публічна оцінка з'явилася до остаточного голосування у парламенті Грузії", – йдеться в заяві міністрів.

Європейські посадовці зазначили, що закон про "іноагентів" є "ще однією ознакою тривожної траєкторії відкату демократії та прав людини в Грузії".

Уряд Грузії перебуває на шляху до того, щоб поставити під загрозу можливість просування європейської та євроатлантичної інтеграції країни, додали європейські міністри. 

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