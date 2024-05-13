12 країн чекають на пояснення, як закон про "іноагентів" у Грузії вплине на її євроінтеграцію

Глави МЗС 12 країн зазначили, що очікують на публічну оцінку впливу закону на євроінтеграцію Грузії до остаточного голосування у парламенті держави

Протести в Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

12 міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу просять надати роз'яснення щодо того, як закон про "іноагентів" у Грузії повпливає на євроінтеграцію держави. Про це йдеться у спільній заяві глав закордонних відомств країн, повідомив проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

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Міністри 12 країн звернулися до верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля та єврокомісара з політики сусідства та розширення Олівера Вархелі з проханням "негайно надати усну інформацію" про те, як закон про "іноагентів" у Грузії вплине на реалізацію дев'яти кроків для вступу держави до блоку.

Занепокоєння щодо ситуації в Грузії висловили глави МЗС Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Латвії, Ірландії, Литви, Нідерландів, Польщі та Швеції.

"Ми просимо вас зробити це в пріоритетному порядку та забезпечити, щоб ця публічна оцінка з'явилася до остаточного голосування у парламенті Грузії", – йдеться в заяві міністрів.

Європейські посадовці зазначили, що закон про "іноагентів" є "ще однією ознакою тривожної траєкторії відкату демократії та прав людини в Грузії".

Уряд Грузії перебуває на шляху до того, щоб поставити під загрозу можливість просування європейської та євроатлантичної інтеграції країни, додали європейські міністри.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт про "іноагентів". Тоді біля парламенту розпочалися протести.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що "Грузинська мрія" знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

1 травня парламент Грузії схвалив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні. 14 травня керівна партія "Грузинська мрія" планує розглянути та затвердити його у третьому читанні.

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