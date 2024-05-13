У Грузії розглянули законопроєкт про "іноагентів" за 67 секунд – усю ніч тривали протести
Юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт про "іноагентів" до третього читання за 67 секунд – під будівлею цілу ніч тривав мітинг проти законопроєкту. Про це повідомило видання "Ехо Кавказу".
За даними видання, представники опозиції, яких деякий час не пускали до парламенту, не встигли зайти на засідання комітету.
Голова комітету Анрі Оханашвілі заявив, що зауважень та питань у депутатів панівної партії не виявилося, тому закон підтримали за 67 секунд, зазначило видання.
Противники ініціативи зібралися напередодні біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі о 22:00 та провели там усю ніч.
Видання повідомило, що 14 травня керівна партія "Грузинська мрія" планує розглянути та затвердити у третьому читанні скандальний законопроєкт на засіданні сесії.
- 7 березня 2023 року парламент Грузії в першому читанні підтримав законопроєкт про "іноагентів". Біля парламенту почалися протести.
- 10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.
- Через рік, 3 квітня 2024-го, лідер парламентської фракції Мдинарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт, що спровокувало нову хвилю протестів.
- 16 квітня у Тбілісі спецпризначенці почали розганяти мітингувальників.
- Наступного дня парламент Грузії підтримав у першому читанні законопроєкт про "іноагентів", а 1 травня – у другому читанні.
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