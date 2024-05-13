У Грузії розглянули законопроєкт про "іноагентів" за 67 секунд – усю ніч тривали протести

14 травня керівна партія "Грузинська мрія" планує розглянути та затвердити у третьому читанні законопроєкт

Протести у Тбілісі, 13 травня (Фото: EPA)

Юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт про "іноагентів" до третього читання за 67 секунд – під будівлею цілу ніч тривав мітинг проти законопроєкту. Про це повідомило видання "Ехо Кавказу".

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За даними видання, представники опозиції, яких деякий час не пускали до парламенту, не встигли зайти на засідання комітету.

Голова комітету Анрі Оханашвілі заявив, що зауважень та питань у депутатів панівної партії не виявилося, тому закон підтримали за 67 секунд, зазначило видання.

Противники ініціативи зібралися напередодні біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі о 22:00 та провели там усю ніч.

Видання повідомило, що 14 травня керівна партія "Грузинська мрія" планує розглянути та затвердити у третьому читанні скандальний законопроєкт на засіданні сесії.

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