В Грузии рассмотрели законопроект об "иноагентах" за 67 секунд – всю ночь шли протесты

14 мая правящая партия "Грузинская мечта" планирует рассмотреть и утвердить в третьем чтении законопроект

Протесты в Тбилиси, 13 мая (Фото: EPA)

Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел и поддержал законопроект об "иноагентах" к третьему чтению за 67 секунд – под зданием всю ночь продолжался митинг против законопроекта. Об этом сообщило издание "Эхо Кавказа".

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По данным издания, представители оппозиции, которых некоторое время не пускали в парламент, не успели зайти на заседание комитета.

Председатель комитета Анри Оханашвили заявил, что замечаний и вопросов у депутатов правящей партии не оказалось, поэтому закон поддержали за 67 секунд, отметило издание.

Противники инициативы собрались накануне у здания парламента в центре Тбилиси в 22:00 и провели там всю ночь.

Издание сообщило, что 14 мая правящая партия "Грузинская мечта" планирует рассмотреть и утвердить в третьем чтении скандальный законопроект на заседании сессии.

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