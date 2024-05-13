В Грузии рассмотрели законопроект об "иноагентах" за 67 секунд – всю ночь шли протесты
Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел и поддержал законопроект об "иноагентах" к третьему чтению за 67 секунд – под зданием всю ночь продолжался митинг против законопроекта. Об этом сообщило издание "Эхо Кавказа".
По данным издания, представители оппозиции, которых некоторое время не пускали в парламент, не успели зайти на заседание комитета.
Председатель комитета Анри Оханашвили заявил, что замечаний и вопросов у депутатов правящей партии не оказалось, поэтому закон поддержали за 67 секунд, отметило издание.
Противники инициативы собрались накануне у здания парламента в центре Тбилиси в 22:00 и провели там всю ночь.
Издание сообщило, что 14 мая правящая партия "Грузинская мечта" планирует рассмотреть и утвердить в третьем чтении скандальный законопроект на заседании сессии.
- 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект об "иноагентах". Возле парламента начались протесты.
- 10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.
- Через год, 3 апреля 2024 года, лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект, спровоцировавший новую волну протестов.
- 16 апреля в Тбилиси спецназовцы начали разгонять митингующих.
- На следующий день парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об "иноагентах", а 1 мая – во втором чтении.
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