12 стран ждут объяснения, как закон об "иноагентах" в Грузии повлияет на ее евроинтеграцию

Главы МИД 12 стран отметили, что ожидают публичную оценку влияния закона на евроинтеграцию Грузии до окончательного голосования в парламенте страны

Протесты в Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

12 министров иностранных дел стран-членов Евросоюза просят предоставить разъяснения о том, как закон об "иноагентах" в Грузии повлияет на евроинтеграцию государства. Об этом говорится в совместном заявлении глав зарубежных ведомств стран, сообщил проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

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Министры 12 стран обратились к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и еврокомиссару по политике соседства и расширению Оливеру Вархели с просьбой "немедленно предоставить устную информацию" о том, как закон об "иноагентах" в Грузии повлияет на реализацию девяти шагов по вступлению государства в блок.

Беспокойство относительно ситуации в Грузии выразили главы МИД Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

"Мы просим вас сделать это в приоритетном порядке и обеспечить, чтобы эта публичная оценка появилась до окончательного голосования в парламенте Грузии", – говорится в заявлении министров.

Европейские чиновники отметили, что закон об "иноагентах" является "еще одним признаком тревожной траектории отката демократии и прав человека в Грузии".

Правительство Грузии находится на пути к тому, чтобы подвергнуть угрозе возможность продвижения европейской и евроатлантической интеграции страны, добавили европейские министры.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект об "иноагентах". Тогда возле парламента начались протесты.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что "Грузинская мечта" снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

1 мая парламент Грузии одобрил законопроект об "иноагентах" во втором чтении. 14 мая руководящая партия "Грузинская мечта" планирует рассмотреть и утвердить его в третьем чтении.

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