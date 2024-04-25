ЕП назвал "выборы" в России фарсом и предостерег Грузию от принятия закона об "иноагентах"

Фото: Европарламент

25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными и назвал их "фарсовым спектаклем". Также ЕП принял резолюцию с призывом к Европейскому Союзу не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране примут законопроект об "иноагентах". Соответствующие резолюции размещены на сайте ЕП.

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Своей резолюцией ЕП осудил нелегитимные президентские выборы в России и на оккупированных территориях Украины. Евродепутаты предложили ограничить отношения с российским диктатором Владимиром Путиным "до минимума".

Парламентарии призвали ввести санкции против лиц, причастных к организации и проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. В документе говорится, что голосование проходило в атмосфере страха и репрессий.

Резолюцию приняли 493 голосами. 11 парламентариев проголосовали против, 18 воздержались.

В резолюции, касающейся Грузии, Европарламент осудил повторное внесение в парламент законопроекта "О прозрачности иностранного влияния"

В документе отмечается, что этот законопроект "несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии стать членом организации, наносит ущерб международной репутации страны и ставит под угрозу ее перспективы евроинтеграции".

"Переговоры о вступлении Грузии в ЕС не следует начинать, пока этот закон является частью правового порядка страны", – отмечается в резолюции.

ЕП призвал "Грузинскую мечту" отозвать законопроект и не вносить ни его, ни какие-либо другие изменения, противоречащие демократическим ценностям, в законодательство.

За резолюцию проголосовали 425 евродепутатов, 25 были против, еще 30 воздержались.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что "Грузинская мечта" снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих.

17 апреля парламент Грузии на заседании утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

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