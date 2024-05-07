30 депутатов Европарламента призвали забрать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС

Также они считают, что необходимо пересмотреть финансирование ЕС государственного бюджета и правительственных программ Грузии

Протесты в Грузии (Фото: EPA)

Более 30 депутатов Европарламента призвали высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщил проект SOVA.

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Авторами заявления являются 31 депутат Европарламента. По их мнению, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия закона об "иноагентах" вышли за пределы дозволенного.

"Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе", — подчеркнули евродепутаты.

Также они указывают на то, что эти действия грузинских властей противоречат девяти шагам Еврокомиссии и это больше нельзя игнорировать.

"Поведение правительства Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" противоречат обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно, статус кандидата для Грузии должен быть прекращен без дальнейшего прогресса на пути вступления", – говорится в заявлении.

Евродепутаты также считают, что необходимо просмотреть финансирование ЕС государственного бюджета и правительственных программ Грузии. Депутаты отметили, что они постоянно работали, чтобы поддержать грузинский народ и его устремления на пути евроинтеграции, и продолжают это делать, но демократические критерии для всех стран-кандидатов одинаковы, и они должны их соблюдать.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект об "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

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