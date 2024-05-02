Президент Грузии призвала граждан сделать выбор между Европой и Россией

По мнению президента Грузии, "главным" будет то, что состоится на следующих парламентских выборах в октябре

Саломе Зурабишвили (Фото: EPA)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан своей страны сделать выбор между Европой и Россией на следующих выборах. Об этом она заявила в интервью британскому телеканалу Sky News, сообщает проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

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Комментируя последние события в Грузии, связанные с продвижением парламентом страны законопроекта об "иноагентах", Зурабишвили отметила, что проблема "намного серьезнее", ведь главным, по ее мнению, является то, что произойдет на предстоящих парламентских выборах.

"Еще раз, проблема гораздо более серьезная, чем этот законопроект, который будет принят примерно через полтора месяца. Я наложу вето и он будет отложен. Главный вопрос в том, что произойдет на выборах, которые состоятся в октябре следующего года", – сказала глава Грузии.

Она отметила, что принято "множество" законопроектов, показывающих, что руководящая партия Грузинская мечта пытается приблизить Грузию к России. По ее словам, около 80% граждан государства высказываются, что не желают этого.

Комментируя последнее выступление основателя правящей партии страны Бидзины Иванишвили, заверившего, что законопроект об "иноагентах" будет продвигаться дальше, Зурабишвили заявила, что гражданам Грузии на предстоящих выборах придется голосовать за Европу или Россию.

"Этот закон – символ, но на самом деле есть выбор – решение, экзистенциальный выбор, который Грузия должна сделать на выборах: Европа или Россия", – добавила она.

7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект, об "иноагентах". Возле парламента начались протесты.

10 марта на фоне протестов грузинский парламент отклонил во втором чтении этот законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что Грузинская мечта снова вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении законопроект об "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении законопроект об "иноагентах".

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