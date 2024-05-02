Президентка Грузії закликала громадян зробити вибір між Європою та Росією

На думку президентки Грузії, "головним" буде те, що відбудеться на наступних парламентських виборах у жовтні

Саломе Зурабішвілі (Фото: EPA)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала громадян своєї країни зробити вибір між Європою та Росією на наступних виборах. Про це вона заявила в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, повідомляє проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

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Коментуючи останні події в Грузії, пов'язані із просуванням парламентом країни законопроєкту про "іноагентів", Зурабішвілі зазначила, що проблема "набагато серйозніша", адже головним, на її думку, є те, що відбудеться на майбутніх парламентських виборах.

"І знову, проблема набагато серйозніша, ніж цей законопроєкт, який буде ухвалений приблизно через півтора місяця. Я накладу вето і він буде відкладений. Головне питання полягає у тому, що відбудеться на виборах, які пройдуть у жовтні наступного року", – сказала очільниця Грузії.

Вона зауважила, що ухвалено "безліч" законопроєктів, які показують, що керівна партія Грузинська мрія намагається наблизити Грузію до Росії. За її словами, близько 80% громадян держави висловлюються, що не бажають цього.

Коментуючи останній виступ засновника керівної партії країни Бідзіни Іванішвілі, який запевнив, що законопроєкт про "іноагентів" просуватиметься далі, Зурабішвілі заявила, що громадянам Грузії на майбутніх виборах доведеться голосувати за Європу чи Росію.

"Цей закон – символ, але насправді є вибір – рішення, екзистенційний вибір, який Грузія має зробити на виборах: Європа чи Росія", – додала вона.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроєкт, про "іноагентів". Біля парламенту розпочалися протести.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про "іноагентів".

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