Президентка Грузії закликала громадян зробити вибір між Європою та Росією
Саломе Зурабішвілі (Фото: EPA)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала громадян своєї країни зробити вибір між Європою та Росією на наступних виборах. Про це вона заявила в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, повідомляє проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

Коментуючи останні події в Грузії, пов'язані із просуванням парламентом країни законопроєкту про "іноагентів", Зурабішвілі зазначила, що проблема "набагато серйозніша", адже головним, на її думку, є те, що відбудеться на майбутніх парламентських виборах.

"І знову, проблема набагато серйозніша, ніж цей законопроєкт, який буде ухвалений приблизно через півтора місяця. Я накладу вето і він буде відкладений. Головне питання полягає у тому, що відбудеться на виборах, які пройдуть у жовтні наступного року", – сказала очільниця Грузії.

Вона зауважила, що ухвалено "безліч" законопроєктів, які показують, що керівна партія Грузинська мрія намагається наблизити Грузію до Росії. За її словами, близько 80% громадян держави висловлюються, що не бажають цього. 

Коментуючи останній виступ засновника керівної партії країни Бідзіни Іванішвілі, який запевнив, що законопроєкт про "іноагентів" просуватиметься далі, Зурабішвілі заявила, що громадянам Грузії на майбутніх виборах доведеться голосувати за Європу чи Росію.

"Цей закон – символ, але насправді є вибір – рішення, екзистенційний вибір, який Грузія має зробити на виборах: Європа чи Росія", – додала вона.

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