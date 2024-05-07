Понад 30 депутатів Європарламенту закликали забрати у Грузії статус кандидата на вступ в ЄС

Також вони вважають, що потрібно переглянути фінансування ЄС державного бюджету та урядових програм Грузії

Протести в Грузії (Фото: EPA)

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС. Про це повідомив проєкт SOVA.

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Авторами заяви є 31 депутат Європарламенту. На їхню думку, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосувати силу у процесі ухвалення закону про "іноагентів" вийшли за межі дозволеного.

"Така поведінка ще більше посилила напруженість та поляризацію у грузинській політиці та суспільстві", — наголосили євродепутати.

Також вони вказують на те, що ці дії грузинської влади суперечать дев’яти крокам Єврокомісії і що це більше не можна ігнорувати.

"Поведінка уряду Грузії та керівної партії "Грузинська мрія" суперечать зобов'язанням країни-кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути припинено без подальшого прогресу на шляху вступу", – йдеться в заяві.

Євродепутати також вважають, що необхідно переглянути фінансування ЄС державного бюджету та урядових програм Грузії. Депутати зазначили, що вони невпинно працювали, щоб підтримати грузинський народ та його устремління на шляху євроінтеграції, і продовжують це робити, але демократичні критерії для всіх країн-кандидатів однакові, і вони мають їх дотримуватися.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.

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