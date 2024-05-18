Президентка Грузії наклала вето на закон про "іноагентів"

Саломе Зурабішвілі (Фото: EPA)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон про "Прозорість іноземного впливу", аналогічний російському закону про "іноагентів", який спричинив в країні масові протести. Про це повідомило видання Грузія Online.

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"Сьогодні я наклала вето на російський закон. Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським законом, який суперечить нашій Конституції та всім європейським стандартам і є перешкодою на європейському шляху", – заявила Зурабішвілі.

Вона зазначила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати.

Видання зазначає, що керівна партія Грузинська мрія має достатньо голосів у парламенті, щоб подолати вето. Якщо і після цього Зурабішвілі не підписує закон, його підписує та публікує спікер парламенту.

Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у конституції не вказані. За інформацією видання, Грузинська мрія може остаточно затвердити закон у середині червня.

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.

7 травня понад 30 депутатів Європарламенту закликали забрати у Грузії статус кандидата на вступ у ЄС через закон про "іноагентів".

14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні скандальний закон.

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