ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності – FT

Протести в Грузії (Фото: EPA)

Європейський Союз, ймовірно, заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "Прозорість іноземного впливу", аналогічний російському закону про "іноагентів", набуде чинності. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на трьох неназваних європейських посадовців.

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Рішення ЄС про початок переговорів про вступ, ймовірно, буде відкладено на невизначений термін, заявили співрозмовники видання.

Остаточне голосування керівної більшості очікується найближчими тижнями, коли президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовиться підписати закон, як обіцяла раніше, і поверне його до парламенту.

Грузія подала заявку на членство в ЄС у березні 2022 року, через кілька тижнів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, і отримала статус кандидата в грудні того ж року.

Наступним кроком для Європейської комісії є офіційна рекомендація для урядів ЄС щодо початку переговорів про членство. Брюссель чітко дав зрозуміти, що якщо закон про "іноагентів" ухвалять, комісія не буде робити цю рекомендацію, повідомили європейські посадовці.

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.

7 травня понад 30 депутатів Європарламенту закликали забрати у Грузії статус кандидата на вступ у ЄС через закон про "іноагентів".

14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні скандальний закон.

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