У НАТО попередили Грузію, що закон про "іноагентів" несумісний із членством в Альянсі та ЄС

Речниця Альянсу зазначила, що грузинська влада має поважати право жителів країни на проведення мирних протестів

Акція протесту у Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Західні союзники стурбовані прийняттям парламентом Грузії закону про "іноагентів". Представники Північноатлантичного альянсу попередили, що цей закон є несумісним із членством країни у НАТО та Євросоюзі. Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлалла у соцмережі Х.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначила Дахлалла, ухвалення у Грузії закону про "іноагентів" - це "крок у неправильному напрямку".

Таке рішення грузинської влади віддаляє державу від європейської та євроатлантичної інтеграції, наголосила речниця НАТО.

Вона додала, що Північноатлантичний Альянс закликає уряд Грузії змінити курс у цьому питанні, а також поважати право жителів країни влаштовувати мирні протести.

Читайте також: Російські "іноагенти". Чому Тбілісі на повідку Москви обрубає шляхи на Захід