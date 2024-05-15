У НАТО попередили Грузію, що закон про "іноагентів" несумісний із членством в Альянсі та ЄС
Західні союзники стурбовані прийняттям парламентом Грузії закону про "іноагентів". Представники Північноатлантичного альянсу попередили, що цей закон є несумісним із членством країни у НАТО та Євросоюзі. Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлалла у соцмережі Х.
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Як зазначила Дахлалла, ухвалення у Грузії закону про "іноагентів" - це "крок у неправильному напрямку".
Таке рішення грузинської влади віддаляє державу від європейської та євроатлантичної інтеграції, наголосила речниця НАТО.
Вона додала, що Північноатлантичний Альянс закликає уряд Грузії змінити курс у цьому питанні, а також поважати право жителів країни влаштовувати мирні протести.
- 3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що партія Грузинська мрія винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".
- 16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.
- 1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.
- 14 травня грузинський парламент остаточно ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні.
- Згодом під парламентом Грузії почалися акції протесту. Силовики розганяли та затримували протестувальників.
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