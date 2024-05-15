У НАТО попередили Грузію, що закон про "іноагентів" несумісний із членством в Альянсі та ЄС
Акція протесту у Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Західні союзники стурбовані прийняттям парламентом Грузії закону про "іноагентів". Представники Північноатлантичного альянсу попередили, що цей закон є несумісним із членством країни у НАТО та Євросоюзі. Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлалла у соцмережі Х. 

Як зазначила Дахлалла, ухвалення у Грузії закону про "іноагентів" - це "крок у неправильному напрямку". 

Таке рішення грузинської влади віддаляє державу від європейської та євроатлантичної інтеграції, наголосила речниця НАТО. 

Вона додала, що Північноатлантичний Альянс закликає уряд Грузії змінити курс у цьому питанні, а також поважати право жителів країни влаштовувати мирні протести

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