В НАТО предупредили Грузию: закон об "иноагентах" несовместим с членством в Альянсе и ЕС
Акция протеста в Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Западные союзники обеспокоены принятием парламентом Грузии закона об "иноагентах". Представители Североатлантического альянса предупредили, что этот закон несовместим с членством страны в НАТО и Евросоюзе. Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлалла в соцсети Х.

Как отметила Дахлалла, принятие в Грузии закона об "иноагентах" – это "шаг в неправильном направлении".

Такое решение грузинских властей отдаляет государство от европейской и евроатлантической интеграции, подчеркнула представитель НАТО.

Она добавила, что Североатлантический Альянс призывает правительство Грузии изменить курс по этому вопросу, а также уважать право жителей страны устраивать мирные протесты.

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