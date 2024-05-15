В НАТО предупредили Грузию: закон об "иноагентах" несовместим с членством в Альянсе и ЕС

Пресс-секретарь Альянса отметила, что грузинские власти должны уважать право жителей страны на проведение мирных протестов

Акция протеста в Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Западные союзники обеспокоены принятием парламентом Грузии закона об "иноагентах". Представители Североатлантического альянса предупредили, что этот закон несовместим с членством страны в НАТО и Евросоюзе. Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлалла в соцсети Х.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отметила Дахлалла, принятие в Грузии закона об "иноагентах" – это "шаг в неправильном направлении".

Такое решение грузинских властей отдаляет государство от европейской и евроатлантической интеграции, подчеркнула представитель НАТО.

Она добавила, что Североатлантический Альянс призывает правительство Грузии изменить курс по этому вопросу, а также уважать право жителей страны устраивать мирные протесты.

Читайте также: Российские "иноагенты". Почему Тбилиси на поводке Москвы обрубает пути на Запад