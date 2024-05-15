В НАТО предупредили Грузию: закон об "иноагентах" несовместим с членством в Альянсе и ЕС
Западные союзники обеспокоены принятием парламентом Грузии закона об "иноагентах". Представители Североатлантического альянса предупредили, что этот закон несовместим с членством страны в НАТО и Евросоюзе. Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлалла в соцсети Х.
Как отметила Дахлалла, принятие в Грузии закона об "иноагентах" – это "шаг в неправильном направлении".
Такое решение грузинских властей отдаляет государство от европейской и евроатлантической интеграции, подчеркнула представитель НАТО.
Она добавила, что Североатлантический Альянс призывает правительство Грузии изменить курс по этому вопросу, а также уважать право жителей страны устраивать мирные протесты.
- 3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что партия Грузинская мечта вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".
- 16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.
- 1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.
- 14 мая грузинский парламент окончательно принял закон об "иноагентах" в третьем чтении.
- Впоследствии под парламентом Грузии начались акции протеста. Силовики разгоняли и задерживали протестующих.
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