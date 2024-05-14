Силовики начали разгонять протестующих в Грузии – видео
Силовики начали разгон и задержание протестующих у здания парламента Грузии после принятия закона об "иноагентах". Людей призывают разойтись, иначе против них будет применена сила. Об этом сообщило грузинское издание Sova.
По информации проекта Радио Свобода "Эхо Кавказа", для разгона протестующих силовики также применяли газовые баллончики. Точное количество задержанных пока неизвестно.
В грузинском Министерстве внутренних дел утверждают, что митинг возле парламента вышел за пределы норм, установленных законом о собраниях и демонстрациях, и приобрел насильственный характер.
Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани призвал силовиков не использовать спецмеры против мирных протестующих и предоставить им право на собрание, гарантированное конституцией государства.
- 3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что партия Грузинская мечта вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".
- 16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.
- 1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.
- 7 мая более 30 депутатов Европарламента призвали забрать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС из-за закона об "иноагентах".
- 14 мая грузинский парламент окончательно принял закон об "иноагентах" в третьем чтении.
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