Силовики начали разгонять протестующих в Грузии – видео

В Грузии вышли на митинг противники окончательно принятого закона об "иноагентах"

Протесты у парламента Грузии (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Силовики начали разгон и задержание протестующих у здания парламента Грузии после принятия закона об "иноагентах". Людей призывают разойтись, иначе против них будет применена сила. Об этом сообщило грузинское издание Sova.

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Отмечается, что в центре Тбилиси продолжается массовый митинг против закона об "иноагентах". К месту акции протеста стянули дополнительные колонны силовиков и водометы.

Силовики призывают жителей Грузии разойтись и прекратить протест, иначе против них применят силу, сообщили журналисты.

В то же время, как отметили в издании, правоохранители уже предприняли несколько попыток разогнать митинг с использованием силовых методов.

По информации проекта Радио Свобода "Эхо Кавказа", для разгона протестующих силовики также применяли газовые баллончики. Точное количество задержанных пока неизвестно.

В грузинском Министерстве внутренних дел утверждают, что митинг возле парламента вышел за пределы норм, установленных законом о собраниях и демонстрациях, и приобрел насильственный характер.

"Несмотря на многочисленные обращения правоохранителей, участники акции не подчиняются законным требованиям полиции. В целях восстановления общественного порядка сотрудники МВД применили предусмотренные законодательством специальные средства", – говорится в сообщении грузинского ведомства.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани призвал силовиков не использовать спецмеры против мирных протестующих и предоставить им право на собрание, гарантированное конституцией государства.

3 апреля 2024 года лидер парламентской фракции Мдинарадзе заявил, что партия Грузинская мечта вынесет на рассмотрение законопроект об "иноагентах".

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

7 мая более 30 депутатов Европарламента призвали забрать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС из-за закона об "иноагентах".

14 мая грузинский парламент окончательно принял закон об "иноагентах" в третьем чтении.

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