Силовики почали розганяти протестувальників у Грузії – відео

У Грузії вийшли на мітинг противники остаточно ухваленого закону про "іноагентів"

Протести біля парламенту Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Силовики розпочали розгін та затримання протестувальників біля будівлі парламенту Грузії після ухвалення закону про "іноагентів". Людей закликають розійтися, інакше проти них буде застосована сила. Про це повідомило грузинське видання Sova.

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Зазначається, що в центрі Тбілісі продовжується масовий мітинг проти закону про "іноагентів". До місця акції протесту стягнули додаткові колони силовиків та водомети.

Силовики закликають жителів Грузії розійтися та припинити протест, інакше проти них застосують силу, повідомили журналісти.

Водночас, як зауважили у виданні, правоохоронці вже здійснили кілька спроб розігнати мітинг із використанням силових методів.

За інформацією проєкту Радіо Свобода "Ехо Кавказу", для розгону протестувальників силовики також застосовували газові балончики. Точна кількість затриманих людей наразі невідома.

Натомість у грузинському Міністерстві внутрішніх справ стверджують, що мітинг біля парламенту вийшов за межі норм, встановлених законом про збори та демонстрації, й набув насильницького характеру.

"Попри численні звернення правоохоронців, учасники акції не підкоряються законним вимогам поліції. З метою відновлення громадського порядку співробітники МВС застосували передбачені законодавством спеціальні засоби", – йдеться у повідомленні грузинського відомства.

Омбудсмен Грузії Леван Іоселіані закликав силовиків не використовувати спецзаходи проти мирних протестувальників та надати їм право на зібрання, гарантоване конституцією держави.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що партія Грузинська мрія винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.

7 травня понад 30 депутатів Європарламенту закликали забрати у Грузії статус кандидата на вступ у ЄС через закон про "іноагентів".

14 травня грузинський парламент остаточно ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні.

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