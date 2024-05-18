Президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах"

Саломе Зурабишвили (Фото: EPA)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон о "Прозрачности иностранного влияния", аналогичный российскому закону об "иноагентах", который вызвал в стране массовые протесты. Об этом сообщило издание Грузия Online.

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"Сегодня я наложила вето на российский закон. Этот закон по своей сути, по своему духу является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и препятствует европейскому пути", — заявила Зурабишвили.

Она отметила, что этот закон не подлежит никакому изменению или совершенствованию и его нужно отозвать.

Издание отмечает, что у руководящей партии Грузинская мечта достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето. Если и после этого Зурабишвили не подписывает закон, его подписывает и публикует спикер парламента.

Сроки, за которые парламент должен преодолеть вето президента, в конституции не указаны. По информации издания, Грузинская мечта может окончательно утвердить закон в середине июня.

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.

25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект об "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

7 мая более 30 депутатов Европарламента призвали забрать у Грузии статус кандидата на вступление в ЕС из-за закона об "иноагентах".

14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.

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