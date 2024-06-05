Євросоюз може переглянути безвіз із Грузією через закон про "іноагентів" – посол ЄС у країні

Протести в Грузії (Фото: EPA)

Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим з країною переглянуть. Про це він повідомив в інтерв’ю порталу Movement, цитує видання Грузія Online.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Ми домовилися про лібералізацію візового режиму з Грузією, але з певними умовами. І тепер, після ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", ми маємо перевірити, чи ще діють умови лібералізації візового режиму щодо Грузії", – заявив Герчинський.

Дипломат зазначив, що для його призупинення на шість місяців необхідно більше голосів, ніж кваліфікована більшість держав-членів.

"Голоси не всіх членів, а більшості. І я впевнений, що це буде розглянуто як один з варіантів і країни-члени ухвалять таке рішення", – наголосив він.

Герчинський зауважив, що якщо лібералізація візового режиму буде зупинена, постраждають громадяни, тому що вони вже багато років користуються умовами вільного пересування. Відповідне рішення буде ухвалене протягом декількох тижнів, резюмував він.

27 лютого 2017 року Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для громадян Грузії. А вже 28 березня набув чинності безвізовий режим між Грузією та ЄС. Згідно з ним, громадяни Грузії, які мають біометричні паспорти, можуть перебувати без візи в 30 країнах Європи протягом 90 днів у 180-денний період.

14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні закон про "іноагентів".

18 травня президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на документ. Вона заявила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки.

Читайте також: Євросоюз розглядає варіанти відповіді на ухвалення в Грузії закону про "іноагентів"