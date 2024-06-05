Евросоюз может пересмотреть безвиз с Грузией из-за закона об "иноагентах" – посол ЕС

Протесты в Грузии (Фото: EPA)

Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен. Об этом он сообщил в интервью порталу Movement, цитирует издание Грузия Online.

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"Мы договорились о либерализации визового режима с Грузией, но с определенными условиями. И теперь, после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", мы должны проверить, действуют ли еще условия либерализации визового режима в отношении Грузии", – заявил Герчинский.

Дипломат отметил, что для его приостановки на шесть месяцев необходимо больше голосов, чем квалифицированное большинство государств-членов.

"Голоса не всех членов, а большинства. И я уверен, что это будет рассмотрено как один из вариантов и страны-члены примут такое решение", — подчеркнул он.

Герчинский отметил, что если либерализация визового режима будет остановлена, пострадают граждане, потому что они уже много лет пользуются условиями свободного передвижения. Соответствующее решение будет принято в течение нескольких недель, резюмировал он.

27 февраля 2017 года Совет ЕС окончательно утвердил безвизовый режим для граждан Грузии. А уже 28 марта вступил в силу безвизовый режим между Грузией и ЕС. Согласно ему, граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут находиться без визы в 30 странах Европы в течение 90 дней в 180-дневный период.

14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении закон об "иноагентах".

18 мая президент Грузии Зурабишвили наложила вето на документ. Она заявила, что этот закон не подлежит никакому изменению или усовершенствованию и его нужно отозвать.

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, обойдя таким образом вето президента.

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