У Грузії набув чинності закон про "іноагентів" – його підписав спікер парламенту

Мітинг у Тбілісі (Фото: EPA)

У Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі. Про це повідомило видання "Ехо Кавказа".

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Для того щоб закон набув чинності, протягом п’яти днів його має підписати президентка, а якщо вона відмовиться, то це мав зробити голова парламенту. Цю посаду обіймає Шалва Папуашвілі з панівної партії "Грузинська мрія".

18 травня президентка Грузії наклала вето на закон про "іноагентів". Вона заявила, що цей закон не підлягає жодній зміні чи вдосконаленню і його потрібно відкликати. Вже 28 травня грузинський парламент відхилив зауваження президентки щодо закону про "іноагентів", подолавши її вето 84 голосами.

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.

14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні скандальний закон.

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