США запровадять візові обмеження щодо Грузії через закон про "іноагентів"

Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Державний департамент США запроваджує нову політику з обмежень видавання віз для Грузії, яка стосуватиметься осіб, причетних до підриву демократії в країні, а також членів їхніх сімей. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

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За словами Блінкена, на такий крок США пішли через те, що протягом останніх кількох місяців керівна партія "Грузинська мрія" розробила та ухвалила закон про "іноземний вплив", який, зокрема, перешкоджає вільному вираженню поглядів та роботі незалежних ЗМІ.

"У відповідь на ці дії Державний департамент запроваджує нову політику обмежень у видаванні віз для Грузії, яка стосуватиметься осіб, відповідальних або причетних до підриву демократії в Грузії, а також членів їхніх сімей. Це стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства чи залякування", – йдеться у заяві.

Також Блінкен зазначив, що розпочав комплексний перегляд двосторонньої співпраці між США та Грузією. Він висловив сподівання, що грузинська влада перегляне проєкт закону та вживе заходів для просування демократичних і євроатлантичних прагнень країни.

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