США введут визовые ограничения для Грузии из-за закона об "иноагентах"

Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный департамент США вводит новую политику по ограничению выдачи виз для Грузии, которая касается лиц, причастных к подрыву демократии в стране, а также членов их семей. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

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По словам Блинкена, на такой шаг США пошли из-за того, что в последние несколько месяцев правящая партия "Грузинская мечта" разработала и приняла закон об "иностранном влиянии", который, в частности, препятствует свободному выражению взглядов и работе независимых СМИ.

"В ответ на эти действия Государственный департамент вводит новую политику ограничений в выдаче виз для Грузии, которая касается лиц, ответственных или причастных к подрыву демократии в Грузии, а также членов их семей. Это касается лиц, ответственных за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии путем кампании насилия или запугивания", – говорится в заявлении.

Также Блинкен отметил, что приступил к комплексному пересмотру двустороннего сотрудничества между США и Грузией. Он выразил надежду, что грузинские власти пересмотрят проект закона и примут меры для продвижения демократических и евроатлантических стремлений страны.

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.

25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект о "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.

18 мая президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах".

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