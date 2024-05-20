США намерены ввести санкции против политиков Грузии за закон об "иноагентах" – Politico

Протесты в Грузии (Фото: EPA)

Грузинские чиновники, ответственные за продвижение скандального закона о "Прозрачности иностранного влияния", аналогичного российскому закону об "иноагентах", могут столкнуться с замораживанием активов и запретом на поездки. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на соответствующий законопроект, который будет рассматриваться в американском Конгрессе.

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В документе, с которым ознакомились журналисты издания, говорится, что руководящая партия "Грузинская мечта" "приняла политику примирения с РФ" в рамках "все более нелиберального поворота". В законопроекте отмечается, что Тбилиси "открыто атакует США и другие западные организации содействия демократии, а также местное и международное гражданское общество, усиливая связи с Россией и Китаем".

По словам собеседника Politico, близкого к процессу, представитель Республиканской партии от Южной Каролины Джо Уилсон представит законопроект в понедельник, 20 мая. Проект предлагает обязать соответствующие американские органы информировать Конгресс об "очагах ненадлежащего политического влияния, клептократии и коррупции элит в Грузии", а также о возможных влияниях российской и китайской разведок в стране.

Санкции предложат ввести против должностных лиц, которых можно считать "ответственными за подрыв демократии, уважения прав человека и безопасности в Грузии", против тех, кто продвигал принятие закона об "иноагентах", а также силовиков и полицейских, причастных к подавлению протестов.

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.

25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект об "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.

18 мая президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах".

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