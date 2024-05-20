США планують запровадити санкції проти грузинських політиків за закон про "іноагентів" – Politico

Протести в Грузії (Фото: EPA)

Грузинські посадовці, відповідальні за просування скандального закону про "Прозорість іноземного впливу", аналогічного російському закону про "іноагентів", можуть зіткнутися із заморожуванням активів і забороною на поїздки. Про це повідомило видання Politico з посиланням на відповідний законопроєкт, який розгляне американський Конгрес.

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У документі, з яким ознайомилися журналісти видання, йдеться, що керівна партія "Грузинська мрія" "ухвалила політику примирення з РФ" в межах "все більш неліберального повороту". У законопроєкті зазначається, що Тбілісі "відкрито атакує США та інші західні організації сприяння демократії, а також місцеве та міжнародне громадянське суспільство, водночас посилюючи зв’язки з Росією та Китаєм".

За словами співрозмовника Politico, близького до процесу, представник Республіканської партії від Південної Кароліни Джо Вілсон представить законопроєкт у понеділок, 20 травня. Проєкт пропонує зобов’язати відповідні американські органи інформувати Конгрес про "осередки неналежного політичного впливу, клептократії та корупції еліт у Грузії", а також можливі впливи російської та китайської розвідок в країні.

Санкції запропонують запровадити проти посадовців, яких є підстави вважати "відповідальними за підрив демократії, поваги до прав людини та безпеки у Грузії", проти тих, хто просував ухвалення закону про "іноагентів", та силовиків і поліціянтів, причетних до придушення протестів.

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