У Білому домі занепокоєні відступом демократії в Грузії через закон про "іноагентів"

Джейк Салліван вважає, що дії влади спрямовані на ізоляцію грузинів від США та Європи

Джейк Салліван (Фото: EPA)

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає, що законопроєкт про "іноагентів", який знаходиться на розгляді в парламенті Грузії, суперечить демократичним цінностям. Таку думку він висловив у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми глибоко стурбовані відступом демократії в Грузії. Грузинські парламентарі стоять перед критичним вибором – підтримати євроатлантичні прагнення грузинського народу чи прийняти кремлівський закон про іноземних агентів, який суперечить демократичним цінностям", – написав Салліван.

Радник американського президента вважає, що риторика партії "Грузинська мрія", запропоновані законопроєкти та дії суперечать прагненням грузинського народу й спрямовані на ізоляцію грузинів від США та Європи.

"Ми підтримуємо грузинський народ", – резюмував він.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що партія "Грузинська мрія" винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.

7 травня понад 30 депутатів Європарламенту закликали забрати у Грузії статус кандидата на вступ в ЄС через закон про "іноагентів".

Читайте також: Президентка Грузії закликала громадян зробити вибір між Європою та Росією